По словам Леся Никитюк, рецепт «абалденный», пишет Politeka.net. А именно телеведущая рассказала, как быстро и просто сделать новогодний десерт.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 2 яйца, сахар 100 гр, молоко 110 мл, творог 175 гр, мука рисовая 100 гр, разрыхлитель 3 гр, соль, ванилин.
Готовить такие кексы очень просто.
«Яйца взбить с сахаром, добавить все остальные ингредиенты! Тесто должно быть как густая сметана!», - рассказала Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм.
Массу Никитюк залила в новогоднюю форму, которая выполнена как раз в виде елок.
Десерт телеведущая украсила шоколадом, кокосовой стружкой и перламутровыми шариками.
Комментируя этот новогодний десерт, подписчики Леси Никитюк отмечали, что получилось очень красиво и делились, что и по вкусу он великолепен:
«Пряничек!»,
«Очень вкусно!»,
«Спасибо за рецепт»,
«Классно!»,
«Молодец»,
«Новогоднее настроение у меня уже появилось».
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