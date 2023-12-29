Телеведущая Леся Никитюк поделилась интересным рецептом блюда, которое обязательно захотят приготовить в дни подготовки к Новому Году.

По словам Леся Никитюк, рецепт «абалденный», пишет Politeka.net. А именно телеведущая рассказала, как быстро и просто сделать новогодний десерт.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 2 яйца, сахар 100 гр, молоко 110 мл, творог 175 гр, мука рисовая 100 гр, разрыхлитель 3 гр, соль, ванилин.

Готовить такие кексы очень просто.

«Яйца взбить с сахаром, добавить все остальные ингредиенты! Тесто должно быть как густая сметана!», - рассказала Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм.

Массу Никитюк залила в новогоднюю форму, которая выполнена как раз в виде елок.

Десерт телеведущая украсила шоколадом, кокосовой стружкой и перламутровыми шариками.

Комментируя этот новогодний десерт, подписчики Леси Никитюк отмечали, что получилось очень красиво и делились, что и по вкусу он великолепен:

«Пряничек!»,

«Очень вкусно!»,

«Спасибо за рецепт»,

«Классно!»,

«Молодец»,

«Новогоднее настроение у меня уже появилось».

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