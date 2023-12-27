Певица Оля Полякова, раскрыла необычные увлечения и выходки своих дочерей, в том числе и музыкальные предпочтения своей старшей дочери Маши. Девушка приняла решение выйти за рамки стандартных музыкальных жанров, как известно, из-за этого Полякова даже попала в конфуз.

Маша, собрав команду единомышленников, оборудовала студию в подвале, где и реализовала свои творческие замыслы. Кульминацией стал провокационный концерт, на котором дочь Поляковой вышла на сцену в вызывающем костюме горнечной и исполняла песни с ругательствами, тогда как Полякова не знала о намерении дочери и записала прямой эфир.

Ранее ролик, в котором Полякова позирует на фоне бокала с алкоголем, не оценили в сети.

Украинцев смутила задумка съемок, которую Полякова скопировала у Дженнифер Лопес. Артистка выложила видео в таком же стиле три дня назад, после чего данный тренд с бокалом и выпивкой скопировала и сама Полякова.

"Такая же история была с Алисой, когда она два года была Валерчиком. Она просила называть себя Валера и говорила, что хочет носить мужскую одежду и отзывалась на "он". Мы приняли выбор дочки. Папа купил даже мужские плавки" - поделилась Полякова, она призналась, что такой период у дочери прошел и все обошлось без скандалов.

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Оля Полякова ошеломила своим весом.

Также напомним, что Оля Полякова рассказала, как омолаживает лицо.

Кроме того, Оля Полякова делилась секретами крепкого и счастливого брака.