Даже при неожиданном снижении цен на тепличные томаты в начале декабря, они сейчас начинают снова повышаться из-за возросшего спроса перед новогодними праздниками. Цены турецких помидоров на украинском рынке сейчас составляют от 80 до 90 гривен, что в среднем на 21% дороже, чем на конец прошлой недели.

Томаты

Эксперты указывают, что основная часть томатов на украинском рынке являются импортными продуктами из Турции. Однако даже импорт не может полностью удовлетворить растущий спрос, что приводит к дальнейшему повышению цен на этот продукт.

Местные тепличные комбинаты почти не осуществляют выборочный сбор помидоров из-за завершения сезона реализации, а также из-за усложнения условий выращивания в зимний период. Постоянный рост цены энергоресурсов и риск возможных отключений электроэнергии из-за геополитических событий затрудняют ситуацию.

Также следует отметить, что импортные товары продаются на 32% дороже, чем в декабре 2022 года. В общем, цены на тепличные овощи в нынешнем сезоне достигли новых рекордов даже по сравнению с последними 5 годами.

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Большинство участников рынка не исключает возможности дальнейшего роста цен на тепличные овощи, по крайней мере, до того момента, пока предложение не урегулирует все покупателей в данном сегменте. По данным Минфина цены на красные помидоры повысились с 81,95 грн/кг до 90,70 грн/кг. Однако в сети Новус их можно приобрести по выгодной цене – 34,99 грн/кг.

Источник: EastFruit.

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