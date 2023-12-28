Даже при неожиданном снижении цен на тепличные томаты в начале декабря, они сейчас начинают снова повышаться из-за возросшего спроса перед новогодними праздниками. Цены турецких помидоров на украинском рынке сейчас составляют от 80 до 90 гривен, что в среднем на 21% дороже, чем на конец прошлой недели.

Эксперты указывают, что основная часть томатов на украинском рынке являются импортными продуктами из Турции. Однако даже импорт не может полностью удовлетворить растущий спрос, что приводит к дальнейшему повышению цен на этот продукт.

Местные тепличные комбинаты почти не осуществляют выборочный сбор помидоров из-за завершения сезона реализации, а также из-за усложнения условий выращивания в зимний период. Постоянный рост цены энергоресурсов и риск возможных отключений электроэнергии из-за геополитических событий затрудняют ситуацию.

Также следует отметить, что импортные товары продаются на 32% дороже, чем в декабре 2022 года. В общем, цены на тепличные овощи в нынешнем сезоне достигли новых рекордов даже по сравнению с последними 5 годами.

Большинство участников рынка не исключает возможности дальнейшего роста цен на тепличные овощи, по крайней мере, до того момента, пока предложение не урегулирует все покупателей в данном сегменте. По данным Минфина цены на красные помидоры повысились с 81,95 грн/кг до 90,70 грн/кг. Однако в сети Новус их можно приобрести по выгодной цене – 34,99 грн/кг.

Источник: EastFruit.

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