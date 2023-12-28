В следующем году в Украине предполагается индексация пенсий с целью сделать систему пенсий более справедливой. Министерство рассматривает план по сокращению пенсий для части украинцев, есть даже категория тех, у кого хотят отобрать выплаты. Об этом уведомили адвокаты.

В частности, рассматривается план снижения пенсий для чиновников, получающих "астрономические суммы", с целью перераспределения пенсионных надбавок и создания более солидарной системы.

А граждане, получающие меньшие пенсии, могут ожидать увеличения суммы выплат. Одновременно для чиновников, получающих "астрономические суммы" пенсий, предполагается понижение размера поддержки. Процентное соотношение сокращения "астрономических" пенсий остается неопределенным.

Стремление приравнять размер пенсий к минимальному уровню для некоторых категорий украинцев также есть в планах власти. Это касается лиц, осужденных за преступления против национальной безопасности, а также уклоняющихся от следствия и суда. Другими словами, они будут получать минимальные пенсии, пока отбывают наказание.

Власти также рассматривают возможность аннулирования пенсий для лиц, осужденных за государственную измену, коллаборационную деятельность, агрессию против территориальной целостности Украины и попытку смены власти. Некоторые адвокаты выражают возмущение, отмечая, что это может повлиять на лиц, участвовавших в Революции Достоинства, если бы такой закон уже существовал.

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