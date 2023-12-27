Салат из пекинской капусты вкусный, быстрый и очень легкий в приготовлении, ведь готовится за несколько минут.

Быстрый салат из пекинской капусты по этому рецепту готовится из кукурузы и куриного филе.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе (запеченное или отварное) – 250-300 гр, пекинская капуста, консервированная кукуруза банка 340 г, майонез 1 ст.л., сметана 1 ст. л., соль, сухой чеснок по вкусу, лимонный сок 1-2 ч.л.

Первый шаг в приготовлении быстрого салата из пекинской капусты - от капусты отрезаем твердую часть, а мягкую мелко шинкуем.

Куриное филе мелко нарезаем и добавляем в капусту. С кукурузы сливаем воду и добавляем в салат.

Заправку для салата из пекинской капусты готовить тоже элементарно – майонез смешиваем со сметаной и добавляем лимонный сок.

Вот и все, салат из пекинской капусты, кукурузы и куриного филе можно подавать на стол.

По желанию салат из пекинской капусты можно украсить измельченным зеленым луком и сухариками.

Отметим, что в салате из пекинской капусты много витамина С, который борется с болезнетворными микробами и вирусами, повышает иммунитет. Также витамин С замедляет процессы старения и благотворно влияет на состояние кожи.

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