Закуска «мандаринки» - смачна, оригінальна і проста у приготуванні страва, яку оцінять всі присутні за новорічним столом.

Вдалими рецептом закуски «мандаринки», зокрема, поділилася фудблогерка Валерія Велігура, пише Politeka.net.

«Проста, смачна та ефектна страва на новорічний стіл», - каже Валерія про закуску «мандаринки».

Для приготування закуски «мандаринки» знадобляться такі інгредієнти: 150 г курячого філе, 2 яйця, 100 г сиру, 50 г майонезу/сметани/натурального йогурту, 1-2 зубчики часнику, сіль та перець за смаком, 3 середні моркви.

Кількість інгредієнтів розрахована на шість «мандаринок».

Закуска "мандаринки".

Спочатку куряче філе та яйця відварюємо. ⠀

«Щоб не варити моркву декілька годин - я її очистила, зав’язала в пакет і відправила в мікрохвильовку при максимальній потужності на 5 хвилин, перевернула і відправила ще ~ на 5 хвилин! Дала охолонути і морква готова до роботи», - поділилася порадою Валерія Велігура.

Куряче філе для закуски «мандаринки» нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці.

Наступний крок - у глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.

Закуска "мандаринки".

Далі формуємо шість однакових кульок.

«На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець. У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо», - розповіла фублогерка, показавши, як саме необхідно це робити на своїй сторінці в Інстаграм.

Прикрасити закуску «мандаринки» можна листочками м’яти та гвоздикою або ж чорним перцем.

Закуска "мандаринки".

У коментарях підписники фудблогерки дякують за рецепт і зазначають, що закуска «мандаринки» дійсно дуже смачна.

«Робила такі мандаринки на новий рік. Це дуже смачна прикраса до свята. Дякую за рецепт!»,

«Я обов'язково приготую, всі інгредієнти люблю, дякую за рецепт»,

«Я додавала трішки моркви, щоб лише покрити шар, була звичайна варена і додала сванську соль. Вийшло дуже смачно».

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