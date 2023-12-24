Закуска «мандаринки» – вкусное, оригинальное и простое в приготовлении блюдо, которое оценят все присутствующие за новогодним столом.

Удачным рецептом закуски «мандаринки», в частности, поделилась фудблогер Валерия Велигура, пишет Politeka.net.

«Простое, вкусное и эффектное блюдо на новогодний стол», – говорит Валерия о закуске «мандаринки».

Для приготовления закуски «мандаринки» понадобятся следующие ингредиенты: 150 г куриного филе, 2 яйца, 100 г сыра, 50 г майонеза/сметаны/натурального йогурта, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 3 средних моркови.

Количество ингредиентов рассчитано на шесть «мандаринок».

Закуска "мандаринки".



Сначала куриное филе и яйца отвариваем. ⠀

«Чтобы не варить морковь несколько часов – я ее очистила, завязала в пакет и отправила в микроволновку при максимальной мощности на 5 минут, перевернула и отправила еще ~на 5 минут! Дала остыть и морковь готова к работе», - поделилась советом Валерия Велигура.

Куриное филе для закуски "мандаринки" нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.

Следующий шаг – в глубокой емкости соединяем филе, яйца и сыр. Добавляем майонез/сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.

Закуска «мандаринки».

Далее формируем шесть одинаковых шариков.

«На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик. Внутрь этого блина кладем начинку и заворачиваем», - рассказала фублогер, показав, как именно необходимо это делать на своей странице в Инстаграм.

Украсить закуску «мандаринки» можно листочками мяты и гвоздикой или черным перцем.

Закуска «мандаринки».

В комментариях подписчики фудблогера благодарят за рецепт и отмечают, что закуска «мандаринки» действительно очень вкусная.

«Делала такие мандаринки на новый год. Это очень вкусное украшение к празднику. Спасибо за рецепт!»,

«Я обязательно приготовлю, все ингредиенты люблю, спасибо за рецепт»,

«Я добавляла немного моркови, чтобы только покрыть слой, была обычная вареная и добавила сванскую соль. Получилось очень вкусно».

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