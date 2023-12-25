Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о неприятном впечатлении от прогулки в Одессе перед Рождеством. Жена артиста оправилась в Одессу по делам и на праздник вынуждено оставалась в городе, устроив прогулку, она была удивлена увиденным.

Сначала Репяхова сообщила, что уже завтра вернется в Киев. Вместе с этим Репяхова призвала своих поклонников ценить моменты, когда здоровье находится в порядке.

"В Одессе на Дерибасовской звучат русскоязычные песни, а хотелось бы слышать колядки" - подметила Катерина, затронув актуальную тему.

Как известно, многие украинцы настаивают на том, чтобы в публичных местах все чаще звучал украинский контент без российских песен и сами люди, в особенности работники государственных предприятий, говорили на родном языке.

Также ранее блогерша вернулась к украинцам, чтобы поделиться тем, что последние шесть дней она провела борясь с болезнью. "Болеть ужасно. Спасибо всем за волнение. Если у вас ничего не болит, то просто радуйтесь этому. А я болею и на ногах. Не имею возможности лежать", - отметила Екатерина. Она также не стала углубляться в детали своего состояния здоровья, предпочтя сохранить личные моменты болезни в частной сфере.

Последние новости Украины:

Напомним, какой диагноз поставили сыну Виктора Павлика и Кати Репяховой

А еще Politeka писала, что жена Виктора Павлика призналась, счастлива ли она

Также Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика честно рассказала о проблемах с сыном