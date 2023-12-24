Участница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом одного из 12 блюд, которые обязательно должны быть на рождественском столе.

В этот раз на своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить закарпатские бобульки – маленькие сдобные рождественские булочки, которые сверху поливают медом или сладкой водой и заправляют маком и орехами.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

дрожжи сухие – 1 уп. (11 ч)

сахар – 1 ч. л. + 1 ст. л.

вода (теплая) - 100 г + 250 г

мука – 750-800 г

масло подсолнечное – 20-30 г

повидло

орехи

кокосовая стружка

мак

В глубокую миску звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк высыпает дрожжи, 1 ч.л. сахара, добавляет 100 г теплой воды, перемешивает все и оставляет в теплом месте, чтобы дрожжи активировались и взошли шапочкой.

После этого вливаем еще 250 г теплой воды и начинаем постепенно всыпать муку. Замешиваем тесто, добавляя в процессе немного растительного масла. Готовое тесто сверху смазываем растительным маслом, накрываем полотенцем и ставим подходить – в теплое место на 20-30 минут.

Тесто участница "Мастер Шеф" раскатывает толщиной 1-1,5 см, стаканом вырезает кольца, в центр каждого добавляет немного повидла и формирует бобульки, как на видео. Выкладываем бобульки на противень, смазанный растительным маслом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

Далее нужно приготовить сахарный сироп: просто наливаем в кастрюлю немного воды, добавляем сахар и провариваем. Готовые бобульки выкладываем в миску и заливаем сахарным сиропом, щедро посыпаем измельченными орехами, маком и кокосовой стружкой. Перемешиваем все, накрываем крышкой и ставим в теплое место (можно в духовку на низкую температуру), периодически помешивая, чтобы бобульки хорошо пропарились.

"Выкладываем бобульки в тарелку, посыпаем еще сверху тертым маком, орехами , кокосовой стружкой и подаем их к Рождественскому столу🌟 Это невероятно вкусно, попробуйте🥰", – добавила звезда "Мастер Шеф".

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