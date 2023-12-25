Участница "Мастер Шеф 12" Мирослава Пекарюк показала рецепт вкусного и уютного украинского блюда из картофеля и квашеной капусты.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить закарпатские рипляники с квашеной капустой – жареные пирожки из картофельного теста.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

картофельное пюре – 600 г

мука – 250 г

капуста квашеная – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

тмин - щепотка

соль - щепотка

масло подсолнечное - 200-250 мл

чеснок - 2 зубчика

грибной паштет – 100 г

Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк мелко нарезает репчатый лук и обжаривает его до золотистости в высокой сковороде (или кастрюле). Затем добавляем квашеную капусту, щепотку тмина, заливаем водой и тушим, пока капуста не станет мягкой.

Картофель предварительно отвариваем в мундирах, натираем его на крупной терке, добавляем соль, муку и замешиваем мягкое тесто.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 1-1,5 см, с помощью стакана вырезаем кольца, выкладываем в центр каждое кольцо начинку из квашеной капусты и формируем рипляники по принципу лепки вареников, а затем с помощью вилки делаем красивые края. В сковороде с хорошо разогретым растительным маслом жарим рипляники с обеих сторон до золотистого цвета.

Чтобы приготовить грибной мачанку, в кастрюле с разогретым растительным маслом жарим мелко нарезанный лук до золотистости, всыпаем 1 ст. л муки и жарим до светло-золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы не подгорело. Далее участница "Мастер Шеф" добавляет грибной паштет, натертый чеснок, немного воды, соли и доводит все до кипения.

"Накладываем в мисочку рипляники, поливаем их грибной мачанкой, пробуем эту вкуснятина и чувствуем атмосферу Рождества', – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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