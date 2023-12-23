В этот раз на своей странице в Instagram участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие и необычные голубцы с квашеной капустой, кукурузной крупой и сушеными грибами.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

капуста квашеная - 1 головка

рис - 200 г

кукурузная крупа – 100 г

чеснок - 2 зубчика

лук - 1 большой

грибы сушеные – 40 г

томатная паста - 1 ст. л. + 70 г (в соус)

морковь – 1 шт.

чабрец, паприка, соль, перец

Рис и сушеные грибы звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк сразу заливает кипятком и оставляет запариваться. Морковь натираем, лук и чеснок мелко нарезаем.

На разогретой сковороде с добавлением растительного масла обжариваем большую часть лука до золостистости, добавляем тертую морковь, соль и перец по вкусу и тушим. С грибов сливаем воду, нарезаем их, также добавляем в сковороду и еще немного тушим.

"Отцеживаем рис, смешиваем его с нашей зажаркой, добавляем кукурузную крупу (ее предварительно тоже можно замачивать в кипятке), добавляем чеснок, лук (оставшуюся часть), приправляем все паприкой, солью, перцем, перемешиваем, добавляем ложку томатной пасты и хорошенько все вымешиваем", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Целую квашеную капусту разбираем на листья. Чтобы голубцы были маленькими, разрезаем листья капусты вдоль пополам, с каждого срезаем твердую часть. Остатки капусты выкладываем на дно кастрюли, а которой будем готовить голубцы.

На каждый лист выкладываем примерно чайную ложку начинки, заворачиваем голубцы и плотно складываем в кастрюлю в несколько слоев.

Чтобы приготовить соус, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет в воду 70 г томатной пасты, соль, чабрец, перемешивает все и заливает смесью голубцы.

"Доливаем в кастрюлю еще немного воды, чтобы она покрыла голубцы, накрываем их крышкой, меньшей по размеру, чтобы она плотно прилегала к голубцам, сверху еще накрываем кастрюлю крышкой (как на видео) и варим на малом огне примерно 1,5 часа" , – добавила участница "Мастер Шеф".

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.