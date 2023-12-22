Ажурные блины по этому рецепту получаются не только вкусными, но и очень красивыми.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить ажурные блины, и предложила идею закуски с ними.

Чтобы приготовить ажурные блины, нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир – 450 г (не обезжиренный)

яйца – 2 шт.

молоко – 250 мл

сода - 1 ч.л.

мука – 250 г

масло – 3 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль

Шеф-повар подчеркнула, что для приготовления ажурных блинов кефир должен быть теплый, а молоко горячее, как только из плиты.

Сначала в кефир добавляем соль, сахар, яйца и перемешиваем все венчиком. После этого добавляем муку и снова перемешиваем. Далее добавляем растительное масло и горячее молоко, снова мешаем. В конце добавляем соду и хорошо перемешиваем тесто до однородности. По консистенции тесто будет такое, как на обычные блинчики.

Жарим ажурные блины на горячей сковороде, немного смазанной растительным маслом, с обеих сторон. При наливании на сковороду блины будут пениться и образовывать красивый ажурный узор.

Из ажурных блинчиков шеф-повар предлагает приготовить изысканную закуску. Можно добавлять любые начинки, но на этот раз Валентина Кущ взяла слабосоленый лосось, красную икру, огурец и авокадо (чтобы не темнел, сбрызгиваем его лимонным соком).

"Если будете брать такую ​​же начинку, то обязательно добавьте в прослойку с огурцом и авокадо немного крем-сыра, чтобы при нарезке они не выпадали. Заворачиваем как на видео", – добавила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.