Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить ажурные блины, и предложила идею закуски с ними.
Чтобы приготовить ажурные блины, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кефир – 450 г (не обезжиренный)
- яйца – 2 шт.
- молоко – 250 мл
- сода - 1 ч.л.
- мука – 250 г
- масло – 3 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль
Шеф-повар подчеркнула, что для приготовления ажурных блинов кефир должен быть теплый, а молоко горячее, как только из плиты.
Сначала в кефир добавляем соль, сахар, яйца и перемешиваем все венчиком. После этого добавляем муку и снова перемешиваем. Далее добавляем растительное масло и горячее молоко, снова мешаем. В конце добавляем соду и хорошо перемешиваем тесто до однородности. По консистенции тесто будет такое, как на обычные блинчики.
Жарим ажурные блины на горячей сковороде, немного смазанной растительным маслом, с обеих сторон. При наливании на сковороду блины будут пениться и образовывать красивый ажурный узор.
Из ажурных блинчиков шеф-повар предлагает приготовить изысканную закуску. Можно добавлять любые начинки, но на этот раз Валентина Кущ взяла слабосоленый лосось, красную икру, огурец и авокадо (чтобы не темнел, сбрызгиваем его лимонным соком).
"Если будете брать такую же начинку, то обязательно добавьте в прослойку с огурцом и авокадо немного крем-сыра, чтобы при нарезке они не выпадали. Заворачиваем как на видео", – добавила шеф-повар.
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