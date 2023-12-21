Победительница "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко дала рецепт закуски для новогоднего стола, которая сразу станет одной из любимых.

Победительница проекта "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко предложила приготовить оригинальную закуску на праздники - запеченный Камамбер в тесте Фило с пряностями и орехами.

"Один из моих любимых рецептов для праздничного стола, обязательно попробуйте 🌲", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Для этого рецепта победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

• тесто Фило - 40 г (2 листа)

• сыр Камамбер - 125 г

• яйцо куриное - 1 шт. (для помазки)

• мед - 10 г

• фундук - 20 г

• кешью - 10 г

• мускатный орех

• корица - 2 г

Круглую головку сыра камамбер победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко разрезает на треугольнички, как показано на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Два листа теста Фило складываем вместе. Посредине на тесто выкладываем Камамбер, поливаем его медом, посыпаем орешками, корицей и мускатным орехом.

Собираем края теста вместе, формируя мешочек, смазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут – за это время тесто запечется, а камамбер аппетитно расплавится.

"По желанию эту закуску можно украсить ягодами и листочками мяты", – добавила победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Зважені та щасливі":

"Спасибо! Это очень аппетитно и празднично!🔥";

"это очень вкусно".

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