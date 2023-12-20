Участники 12 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк, Иван Пеший и Юлия Марковецкая показали, как приготовить вкуснейшие домашние конфеты.
На шоколадный ганаш звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:
- шоколадные дропсы с максимальным содержанием какао – 300 г
- сливки – 100 г
- масло сливочное – 90 г
Начинки:
- фундук
- цукаты
- клюква
- сушеное манго
- вишня коктейльная
Для декора участники "Мастер Шеф" использовали натертый шоколад, измельченные орешки, вафельную крошку.
Сначала растапливаем шоколадные капли на водяной бане на малом огне, постоянно помешивая. Отдельно в сотейнике подогреваем сливки, чтобы они начали парить, тонкой струйкой вливаем их в растопленный шоколад и перемешиваем до однородности.
Сливочное масло нарезаем кубиками, добавляем к шоколадно-сливочной массе и снова перемешиваем. Накрываем ганаш пищевой пленкой в контакт и ставим в морозилку на 30 минут.
Между тем звезды "Мастер Шеф" готовят начинку для конфет. Фундук подсушиваем на сухой сковороде и чистим от шелухи. Цукаты, клюкву и сушеное манго нарезаем небольшими кусочками.
Охлажденный ганаш звезды "Мастер Шеф" разделили на 5 равных частей и разложили в разные мисочки. В каждую мисочку выкладываем разные начинки, хорошо перемешиваем, накрываем каждую пленкой в контакт и отправляем в морозилку еще на 10-15 минут.
После этого формируем конфеты по 20 граммов и обваливаем их в тертом шоколаде, орешках или вафле.
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