Звезды "Мастер Шеф 12" показали рецепт вкусных и полезных конфет, которые готовили в одном из эфиров кулинарного шоу.

Участники 12 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк, Иван Пеший и Юлия Марковецкая показали, как приготовить вкуснейшие домашние конфеты.

На шоколадный ганаш звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

шоколадные дропсы с максимальным содержанием какао – 300 г

сливки – 100 г

масло сливочное – 90 г

Начинки:

фундук

цукаты

клюква

сушеное манго

вишня коктейльная

Для декора участники "Мастер Шеф" использовали натертый шоколад, измельченные орешки, вафельную крошку.

Сначала растапливаем шоколадные капли на водяной бане на малом огне, постоянно помешивая. Отдельно в сотейнике подогреваем сливки, чтобы они начали парить, тонкой струйкой вливаем их в растопленный шоколад и перемешиваем до однородности.

Сливочное масло нарезаем кубиками, добавляем к шоколадно-сливочной массе и снова перемешиваем. Накрываем ганаш пищевой пленкой в ​​контакт и ставим в морозилку на 30 минут.

Между тем звезды "Мастер Шеф" готовят начинку для конфет. Фундук подсушиваем на сухой сковороде и чистим от шелухи. Цукаты, клюкву и сушеное манго нарезаем небольшими кусочками.

Охлажденный ганаш звезды "Мастер Шеф" разделили на 5 равных частей и разложили в разные мисочки. В каждую мисочку выкладываем разные начинки, хорошо перемешиваем, накрываем каждую пленкой в ​​контакт и отправляем в морозилку еще на 10-15 минут.

После этого формируем конфеты по 20 граммов и обваливаем их в тертом шоколаде, орешках или вафле.

Последние новости Украины:

Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснейшего стейка без мяса.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.