Участники 12 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк, Иван Пеший и Юлия Марковецкая показали, как приготовить вкуснейшие домашние конфеты.

На шоколадный ганаш звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

  • шоколадные дропсы с максимальным содержанием какао – 300 г
  • сливки – 100 г
  • масло сливочное – 90 г

Начинки:

  • фундук
  • цукаты
  • клюква
  • сушеное манго
  • вишня коктейльная

Для декора участники "Мастер Шеф" использовали натертый шоколад, измельченные орешки, вафельную крошку.

Сначала растапливаем шоколадные капли на водяной бане на малом огне, постоянно помешивая. Отдельно в сотейнике подогреваем сливки, чтобы они начали парить, тонкой струйкой вливаем их в растопленный шоколад и перемешиваем до однородности.

рецепт, "Мастер Шеф"

Сливочное масло нарезаем кубиками, добавляем к шоколадно-сливочной массе и снова перемешиваем. Накрываем ганаш пищевой пленкой в ​​контакт и ставим в морозилку на 30 минут.

Между тем звезды "Мастер Шеф" готовят начинку для конфет. Фундук подсушиваем на сухой сковороде и чистим от шелухи. Цукаты, клюкву и сушеное манго нарезаем небольшими кусочками.

Охлажденный ганаш звезды "Мастер Шеф" разделили на 5 равных частей и разложили в разные мисочки. В каждую мисочку выкладываем разные начинки, хорошо перемешиваем, накрываем каждую пленкой в ​​контакт и отправляем в морозилку еще на 10-15 минут.

После этого формируем конфеты по 20 граммов и обваливаем их в тертом шоколаде, орешках или вафле.

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