Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко отмечает, что это блюдо для Новогоднего стола не испортит фигуру.
«Очень простой рецепт! Подойдет тем, кто любит съесть что-нибудь эдакое без вреда для фигуры», - рассказывала Виктория Булитко.
Для приготовления новогодней закуски по рецепту Виктории Булитко понадобятся такие ингредиенты: 4 яйца, 1/2 авокадо, 1/2 ч. л. лимонного сока, 1 зубчик чеснока, 10 г грецкого ореха, 2 ч. л. оливкового масла, соль и перец, зелень для украшения.
Первый шаг – яйца варим вкрутую, разрезаем пополам и вынимаем желтки.
«В блендер кладем половину авокадо, 4 вареных желтка, 2 ч. л. оливкового масла, зубчик чеснок, ½ ч. л. лимонного сока, 10 граммов измельченного грецкого ореха, солим и перчим по вкусу», - рассказала Виктория Булитко.
Быстрая закуска на Новый Год.
Взбиваем ингредиенты до однородной массы.
«Выкладываем красиво в половинки яичных белков и украшаем зеленью», - говорит Виктория Булитко о последнем шаге в приготовлении этой закуски для новогоднего стола.
«Должно быть вкусно, попробую»,
«Я обязательно сделаю. Я люблю закуски»,
«Буду готовить с любовью»,
«Попробуем!», - комментировали поклонники звезды «Дизель Шоу» рецепт на Новый Год.
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