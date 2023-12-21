На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить фучки – оладьи из квашеной капусты. Это давнее украинское блюдо лемковской кухни.
"Блюдо это питательное и не хлопотное, готовится очень просто", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- мука – 250 г
- квашеная капуста – 250 г
- молоко – 250 мл
- яйца – 3 шт.
- лук – 1/2 шт.
- сода на кончике ножа
- тмин
- сахар – 1/2 ч. л.
- соль по вкусу
Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает в миске молоко, просеянную муку, яйца, соду, сахар, соль и сбивает все венчиком до однородности. Тесто должно получиться немного гуще, чем на блинчики.
Квашеную капусту отжимаем и мелко нарезаем. Лук также мелко нарезаем. Добавляем к тесту капусту, лук, тмин и перемешиваем все до однородности. Тесто по консистенции будет как густая сметана. По вкусу при необходимости можете добавить соли.
На разогретой сковороде с маслом жарим фучки с обеих сторон до румяности.
"Подаем это лемковское блюдо со сметаной, грибной подливкой или простоквашей. Это очень вкусно, обязательно попробуйте", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
"Вообще лемковская еда когда-то была очень скромной, преимущественно состояла из растительных продуктов, мучных изделий, картофеля, капусты, фасоли, различных круп и каш", - рассказала звезда "Мастер Шеф"; Мирослава Пекарюк.
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