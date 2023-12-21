Участница "Мастер Шеф 12" Мирослава Пекарюк предложила простой и невероятно вкусный рецепт для любителей квашеной капусты.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить фучки – оладьи из квашеной капусты. Это давнее украинское блюдо лемковской кухни.

"Блюдо это питательное и не хлопотное, готовится очень просто", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

мука – 250 г

квашеная капуста – 250 г

молоко – 250 мл

яйца – 3 шт.

лук – 1/2 шт.

сода на кончике ножа

тмин

сахар – 1/2 ч. л.

соль по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает в миске молоко, просеянную муку, яйца, соду, сахар, соль и сбивает все венчиком до однородности. Тесто должно получиться немного гуще, чем на блинчики.

Квашеную капусту отжимаем и мелко нарезаем. Лук также мелко нарезаем. Добавляем к тесту капусту, лук, тмин и перемешиваем все до однородности. Тесто по консистенции будет как густая сметана. По вкусу при необходимости можете добавить соли.

На разогретой сковороде с маслом жарим фучки с обеих сторон до румяности.

"Подаем это лемковское блюдо со сметаной, грибной подливкой или простоквашей. Это очень вкусно, обязательно попробуйте", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

"Вообще лемковская еда когда-то была очень скромной, преимущественно состояла из растительных продуктов, мучных изделий, картофеля, капусты, фасоли, различных круп и каш", - рассказала звезда "Мастер Шеф"; Мирослава Пекарюк.

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