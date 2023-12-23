В lifecell напомнили абонентам о флагманских тарифных планах, чтобы каждый смог найти подходящий вариант.

Как сообщил lifecell в Фейсбук, среди доступных для абонентов тарифных планов есть "Свободный Лайф", "Смарт Лайф" или "Просто Лайф".



lifecell рассказал подробно о преимуществах тарифных планов, однако в комментариях украинцы поделились проблемами, с которыми пришлось столкнуться в работе с мобильным оператором.

В частности, украинцы жалуются на дороговизну lifecell, в том числе, при переходе на новый тарифный план:

"Почему у вас платный переход 75 грн с тарифа на тариф? Я хочу с 325 грн перейти на 160, почему я должен платить за переход?", на что у lifecell ответили: "Переход платный с более дорогого тарифа на более дешевый. С дешевого на более дорогой переход бесплатный".

"Цены на абонплату дороже конкурентов" - сообщил клиент lifecell, на что получил ответ: " Стоимость тарифных планов соответствует их наполнению. Оператор заинтересован, чтобы тарифы оставались конкурентоспособными на рынке и были выгодны для наших абонентов.

"цена одна а затем через 2-3 месяца ПОНЕСЛОСЬ--данный пакет не актуален переход на другой...", - говорится в комментарии, в lifecell сообщили, что "периодически во всех тарифах могут происходить изменения стоимости пакета услуг. Информация о подорожании не самая приятная новость и мы понимаем ваше отношение к этому. Очень хочется, чтобы тарифы не менялись, даже если в целом жизнь дорожает, но чтобы поддерживать качество услуг, нам приходится увеличивать свои расходы на связь".

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