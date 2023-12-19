Абоненти Lifecell не розуміють, чому повинні поповнювати рахунок кожні 4 тижні.

Один із трьох найбільших українських мобільних операторів компанія Lifecell, яка користується популярністю серед мешканців практичних усіх областей нашої країни, продовжує подавати неприємні сюрпризи своїм клієнтам.

На цей раз абонент мобільного оператора Lifecell поскаржився на тариф з безлімним інтернетом.

Головна проблема в тому, що тарифний пакет послуг Lifecell надається лише на чотири тижні, а не на повний місяць. Це в свою чергу призводить до незручностей.

"Я був готовий і зараз готовий платити трохи більше, бо розумію що таке інфляція. 4 тижні призводить лише до незручностей. Зробіть тариф з повним місяцем і трохи дорожче. Більшість буде підключати", поскаржився клієнт мобільного оператора.

У Lifecell пояснили, що вони останніми здійснили перехід на розрахунковий період тривалістю 4 тижні (до змін цей період становив 30 днів) для абонентів передплаченої форми обслуговування. Такі зміни зумовлені прагненням Lifecell в умовах зростання інфляції знайти найбільш оптимальний спосіб надавати послуги Інтернет- та голосового зв’язку.

Крім того, у Lifecell клієнтові запропонували активувати тариф контрактної форми обслуговування, де пакет послуг надається на 30 днів користування.

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