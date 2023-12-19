Абоненты Lifecell не понимают, почему должны пополнять счет каждые 4 недели.

Один из трех крупнейших украинских мобильных операторов компания Lifecell, которая пользуется популярностью среди практических жителей всех областей нашей страны, продолжает преподносить неприятные сюрпризы своим клиентам.

На этот раз абонент мобильного оператора Lifecell пожаловался на тариф с безлимным интернетом.

Главная проблема в том, что тарифный пакет услуг Lifecell предоставляется всего на четыре недели, а не на полный месяц. Это в свою очередь приводит к неудобствам.

"Я был готов и сейчас готов платить немного больше, потому что понимаю что такое инфляция. 4 недели приводит только к неудобствам. Сделайте тариф с полным месяцем и немного дороже. Большинство будет подключать", пожаловался клиент мобильного оператора.

В Lifecell объяснили, что они последними совершили переход на расчетный период продолжительностью 4 недели (до изменений за этот период составлял 30 дней) для абонентов предоплаченной формы обслуживания. Такие изменения обусловлены стремлением Lifecell в условиях роста инфляции найти наиболее оптимальный способ предоставлять услуги Интернет- и голосовой связи.





Кроме того, в Lifecell клиенту предложили активировать тариф контрактной формы обслуживания, где пакет услуг предоставляется на 30 дней пользования.

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