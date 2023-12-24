Актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая любит и умеет готовить, дала интересный совет хозяйкам.

Ольга Сумская знает множество рецептов и даже выпустила собственную кулинарную книгу «Готовим вместе», пишет Politeka.net.

Когда есть время между репетициями и гастролями Ольга Сумская надевает фартук и делится кулинарными рецептами и хитростями со своими подписчиками на странице Инстаграм.

Сумская рассказывает, как сварить диетический и аппетитный суп или сделать вкусный праздничный салат, делится рецептами мамы своего супруга Виталия Борисюка. В частности, песочного пирога со сливами и взбитыми белками.

В этот раз Ольга Сумская раскрыла один из секретов своих сырников.

Они у актрисы получаются нежными, пышными и очень вкусными. Ольга Сумская рассказала, что для жарки сырников не использует подсолнечное масло.

«Нежные сырнички… Жарю на кокосовом масле! Просто супер!», - отметила Ольга Сумская, демонстрируя аппетитное блюдо.

Отметим, что кокосовое масло имеет точку дымления 176°C и идеально подходит для жарки пищи на сковороде, ведь будет сохранять свои полезные свойства.

Масло кокоса идеально подходит не только для жарки, но и для запекания, тушения и различных видов термообработки.

Для повседневного использования лучше выбирать рафинированное кокосовое масло, которое придаст блюдам тонкий экзотический привкус и приятный аромат.

Кокосовое масло не содержит ни холестерина, ни клетчатки, а только следы витаминов, в частности витамина Е, минералов и растительных стеролов.

Последние новости Украины:

Потом не хочется есть целый день – идеальный завтрак от Оли Поляковой.

Забудете об обычном омлете - Ольга Сумская рассказала рецепт завтрака за 5 минут.

Всегда на нашем столе - Руслана Лыжичко раскрыла секреты своего идеального завтрака.