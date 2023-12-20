Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить вкуснейшую мраморную запеканку с морковью и цитрусами.
"Сезонный рецепт сладкого перекуса без ущерба для фигуры", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
Для этого рецепта победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:
- творог - 150 г
- 1 яйцо
- йогурт натуральный – 100 мл
- крахмал кукурузный – 10 г
- мак - 10 г
- мед – 1 ч. л.
- апельсин или мандарин – 50 г
- морковь – 50 г
Сначала победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко смешивает в одной миске творог с яйцом, йогуртом, крахмалом, медом и маком. Хорошо все перемешиваем до однородности.
Морковь натираем на мелкой терке. Апельсин или мандарин мелко нарезаем и перемешиваем с тертой морковью.
Маленькую форму для запекания смазываем оливковым маслом. Начинку звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко выкладывает следующим образом: в центр 3 столовые ложки творожной массы, затем ложку морковной, далее 3 ст.л. творожной массы, ложку морковной и так до конца.
"Слегка встряхните форму и сделайте палочкой от середины тонкие линии
узором", – добавила победительница "Зважені та щасливі".
Отправляем запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут, даем ей остыть – и можно наслаждаться.
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