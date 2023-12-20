Победительница "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко поделилась рецептом необычного перекуса для любителей сладкого.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить вкуснейшую мраморную запеканку с морковью и цитрусами.

"Сезонный рецепт сладкого перекуса без ущерба для фигуры", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Для этого рецепта победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

творог - 150 г

1 яйцо

йогурт натуральный – 100 мл

крахмал кукурузный – 10 г

мак - 10 г

мед – 1 ч. л.

апельсин или мандарин – 50 г

морковь – 50 г

Сначала победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко смешивает в одной миске творог с яйцом, йогуртом, крахмалом, медом и маком. Хорошо все перемешиваем до однородности.

Морковь натираем на мелкой терке. Апельсин или мандарин мелко нарезаем и перемешиваем с тертой морковью.

Маленькую форму для запекания смазываем оливковым маслом. Начинку звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко выкладывает следующим образом: в центр 3 столовые ложки творожной массы, затем ложку морковной, далее 3 ст.л. творожной массы, ложку морковной и так до конца.

"Слегка встряхните форму и сделайте палочкой от середины тонкие линии

узором", – добавила победительница "Зважені та щасливі".

Отправляем запеканку в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут, даем ей остыть – и можно наслаждаться.

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