Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко предложила три варианта быстрых рыбных закусок для праздничного стола.

"Вы никогда не поверите, но с такими бутербродами Вы точно не наберете лишний вес. Приближаются праздники и мы думаем, что такого быстрого и не очень тяжелого приготовить на праздничный стол. Я предлагаю Вам тарелку рыбных бутербродов, готовятся очень быстро, когда гости на пороге", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Тесто фило

Победительница "Зважені та щасливі" приготовила оригинальные бутерброды со шпротами, с авокадо и лососем, а также с традиционным новогодним сочетанием – сельдь со свеклой (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Вместо тарталеток звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использовала тесто филе и слоеное тесто, сделав из них корзинки и бутерброды – выпекаем их 10-12 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

закуски на Новый год

Для бутербродов со шпротами нам понадобятся:

• шпроты
• лук
• отварное яйцо
• греческий йогурт
• специи по вкусу

Для бутербродов с лососем:

• творожный сыр
• авокадо
• лимон
• лосось
• оливки
• специи по вкусу

Для бутербродов с сельдью и свеклой звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет:

• отварная свекла
• сельдь
• лук
• греческий йогурт
• смесь орешков
• специи по вкусу

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