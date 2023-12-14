В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, в результате которого абоненты остались без связи.

В «Киевстар» сообщают, что специалисты компании уже частично возобновили работу услуг фиксированной связи.

Соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев рассказал, как абонентам "Киевстар" можно защитить свои данные после масштабного сбоя.

Так, специалист рекомендует пользователям "Киевстар" сменить пароли, в частности, почты и в банках.

По его словам, решение изменить пароли на тех ресурсах, которыми вы пользуетесь - не будет лишним.

"Регулярно происходят кражи данных. Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в том числе. И любой человек является целью, мишенью для злоумышленников, для российских хакеров", - говорит эксперт.

Егор Аушев рекомендует менять пароли не только по причине хакерской атаки "Киевстар", но и для личной безопасности.

"Потому что вас могут взломать, чтобы получить доступ к военным, или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек. Поэтому каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости", - заявил Егор Аушев.

Источник: NV Бизнес.

Напомним, в«Киевстаре» уверяют, что персональные данные всех абонентов находятся в безопасности.

«Кроме того, слухи об уничтожении наших «компьютеров и серверов» — это фейк», - добавили в «Киевстар».

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