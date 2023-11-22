Клиент "Киевстар" пожаловался на списание денег со счета без его согласия.

Клиент "Киевстар" сообщил, что мобильный оператор на якобы неавторизированное снятие средств со счета.

Своим негативным опытом клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

"постоянно снимают средства за сервис, который давно отключен или, например, за интернет сессию, которая "зафиксирована в системе с вашего телефона", но такая сессия технически невозможна, так как на телефоне в настройках интернет через оператора life, а sim карта Kyivstar вообще отключена", - пишет абонент "Киевстар".

По его словам, "Киевстар" якобы снял со счета деньги, за деактивированную услугу.

"также сняло средства за давно деактивированный сервис 5 гб интернета за 50 грн", - добавил клиент "Киевстар".

Главным недостатком клиент "Киевстар" назвал "постоянное неавторизированное снятие средств во счета".

К слову, недавно клиентка "Киевстар" оставила негативный отзыв о работе мобильного оператора.

Абонентка "Киевстар" сообщила, что якобы без ведома ей подключили 5 дополнительных гигабайт.

По ее словам, во время общения с сотрудниками "Киевстар" она оценила работу мобильного оператора на максимальную оценку.

Однако в разговоре представитель мобильного оператора не сообщил ее, что у нее есть дополнительные расходы на эти 5 гигабайт в размере 50 грн.

В конце клиентка "Киевстар" назвала главные недостатки мобильного оператора: "лживые операторы, а если хоть какие-то деньги попадают на твой счет, киевстар списывает их по любой причине. вчера остаток просто перечислила другому человеку. Потому что обещали вернуть 10 грн, а украли 20".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от оператора.