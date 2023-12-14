На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусный салат с яйцом, шампиньонами и беконом.
Такой салат может быть отличным вариантом, чтобы разбавить традиционные новогодние Оливье, Селедку под шубой, Мимозу и др., щедро заправленные вредным майонезом. Звезда "Мастер Шеф" предложила вместо майонеза приготовить вкусную и полезную заправку.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- бекон - 150 г
- шампиньоны – 250 г
- шпинат - 50 г
- салат Лолло Бионда (или другие листья салата) – 50 г
- оливковое масло – 3 ст. л.
- уксус винный красный – 2 ст. л.
- французская горчица – 2 ст. л.
- соль, перец, сухой чеснок
Яйца звезда "Мастер Шеф" отваривает вкрутую, оставляет их остывать, а затем чистит и натирает на терке.
Бекон нарезаем на кусочки, грибы – слайсами. Сначала на сухой сковороде обжариваем бекон, затем убираем его со сковороды, а на вытопившемся жире жарим шампиньоны до золотистости, в конце добавляем соль и перец.
В отдельной емкости участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк готовит заправку для салата: смешивает оливковое масло, винный уксус, французскую горчицу, соль, перец, сухой чеснок и венчиком перемешивает все до однородности.
Листья салата просто моем, рвём руками и складываем в большую миску, добавляем листья шпината, обжаренные шампиньоны и бекон, тертые яйца, поливаем все заправкой – и можно подавать.
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