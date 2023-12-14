На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусный салат с яйцом, шампиньонами и беконом.

Такой салат может быть отличным вариантом, чтобы разбавить традиционные новогодние Оливье, Селедку под шубой, Мимозу и др., щедро заправленные вредным майонезом. Звезда "Мастер Шеф" предложила вместо майонеза приготовить вкусную и полезную заправку.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

бекон - 150 г

шампиньоны – 250 г

шпинат - 50 г

салат Лолло Бионда (или другие листья салата) – 50 г

оливковое масло – 3 ст. л.

уксус винный красный – 2 ст. л.

французская горчица – 2 ст. л.

соль, перец, сухой чеснок

Яйца звезда "Мастер Шеф" отваривает вкрутую, оставляет их остывать, а затем чистит и натирает на терке.

Бекон нарезаем на кусочки, грибы – слайсами. Сначала на сухой сковороде обжариваем бекон, затем убираем его со сковороды, а на вытопившемся жире жарим шампиньоны до золотистости, в конце добавляем соль и перец.

В отдельной емкости участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк готовит заправку для салата: смешивает оливковое масло, винный уксус, французскую горчицу, соль, перец, сухой чеснок и венчиком перемешивает все до однородности.

Листья салата просто моем, рвём руками и складываем в большую миску, добавляем листья шпината, обжаренные шампиньоны и бекон, тертые яйца, поливаем все заправкой – и можно подавать.

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