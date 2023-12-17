Украинская актриса Наталка Денисенко раскрыла рецепт маринада для мяса, благодаря которому блюдо получается очень нежным и сочным.

Наталка Денисенко называет маринад по этому рецепту «божественным». Ведь благодаря ему мясо получается нежным, а корочка хрустящая и со сладко-острым привкусом.

Такой маринад звезда «Крепостной» использует, в частности, когда готовит утку.

Наталка Денисенко озвучила количество ингредиентов для приготовления маринада на четыре ножки: Коньяк 50 мл, мед 2 чайные ложки, специи, горчица - половина чайной ложечки, соевый соус - 2 столовые ложки.

Также Наталка Денисенко рассказала, как именно приготовить маринад для утки:

Коньяк выливаем на сковороду и на маленьком огне нагреваем.

«Потом поджечь на секунд 5 и убрать сковородку с огня. Будьте аккуратны», - советовала Наталка Денисенко, рассказывая рецепт маринада на своей странице в Инстаграм.

Потом в ступку или в тарелочку, в которой вы подготовили специи(соль, перец, гранулированный чеснок, приправа для птицы) необходимо налить коньяк и перемешать.

Туда же добавляем две чайные ложки меда – перемешиваем. Потом чуть меньше половины чайной ложечки горчицы и 2 столовые ложечки соевого соуса.

Маринуем ножки в таком маринаде 30-60 минут.

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