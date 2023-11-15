Илона Гвоздева, Юрий Ткач и другие звезды поделились, как и сколько зарабатывают во время войны.

Так, шоумен и бывший Холостяк Никита Добрынин утверждает, что в месяц ему нужна немалая сумма – от трех до десяти тысяч долларов, пишет Politeka.net.

Мол, нужно платить за садик сына, покупать продукты, оплачивать аренду квартиры, а также платить за коммунальные услуги и финансово помогать родителям.

Никита Добрынин утверждает, что заработок ему сейчас приносит работа в Интернете, а именно в YouTube и Instagram.

О своих заработках во время войны рассказывала и звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева. Известная танцовщица и хореограф зарабатывает «на сотрудничестве с инстаграм», то есть на рекламе, а также преподает в университете.

Кроме того, Илона Гвоздева дает индивидуальные уроки по танцам, проводит мастер-классы и зарабатывает на фестивалях в качестве жюри. Гвоздева отмечала, что сейчас у нее не те заработки, как были до войны, но в пределах трех тысяч долларов выходит.

Партнер Илоны Гвоздевой по «Танці з зірками» и актер «Квартал 95» Юрий Ткач также рассекретил, как и где зарабатывает во время войны.

Так, Юрий Ткач живет на зарплату с «Квартал 95», а также на гонорары за корпоративы и частные мероприятия. Однако частных мероприятий, признавался Юрий Ткач, сейчас не так уж много.

Известно, что сейчас доход Юрия Ткача составляет более 2000 долларов в месяц.

О своем доходе во время войны рассказывала и певица Светлана Тарабарова. Сумма ее дохода похожа на ту, которую называли Юрий Ткач и Илона Гвоздева.

«Несмотря на то, есть у кого-то дни рождения, какая-то корпоративная история. Немного, но есть. 2-3 тысячи долларов в месяц есть, да, конечно…», - говорила Светлана Тарабарова.

Рассказывая о своих заработках, известная актриса и звезда "Крепостной" Наталья Денисенко отмечала, что сейчас гонорары уже не те.

«…Мы с мужем работали и купили квартиру, машины. Сейчас ты не можешь себе это позволить. Сейчас донаты и на твою жизнь...", – говорила Денисенко.

Напомним, что муж Наталки Денисенко сейчас служит в ВСУ.

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