Мобильный оператор "Vodafone Украина" упростив переход в свою сеть, стало известно, что для этого нужно.

Компания "Vodafone Украина" сообщила об упрощении доступа к сети Narrowband Internet of Things (NB-IoT) в Киеве.

Пресс-служба "Vodafone Украина" информирует, что для подключения устройств к сети NB-IoT нужно иметь совместное оборудование и активировать соответствующий тариф - подавать заявку нет необходимости.

Режима Power Saving Mode минимизирует энергопотребление устройств, что позволит быть в рабочем состоянии до 10 лет от батарейки.

Упрощенный доступ позволяет клиентам Vodafone более оперативно развертывать проекты Smart City, IoT в сферах логистики, сельского хозяйства, здравоохранения и так далее.

Известно, что NB-IoT сеть Vodafone развернута в столице на частоте 1800 МГц.

Напомним, абоненты «Киевстар» на странице компании в Facebook жалуются, что уже вторые сутки без связи, сообщают, что будут вынуждены переходить к другим операторам и спрашивают, когда все удастся починить.

В свою очередь, «Киевстар» сообщил приблизительные сроки возвращения связи, в компании информируют, что специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.

В «Киевстаре» также добавили, что восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем будут сообщать дополнительно.

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