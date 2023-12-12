Під масовану атаку хакерів 12 грудня потрапив не лише "Київстар", але й monobank.

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про масовану DDoS атаку на банк.

"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - заявив Олег Гороховський.

Напередодні «ПриватБанк» терміново повідомив клієнтам, що у зв’язку зі перебоями в роботі мобільного оператора «Київстар», деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.

Раніше стало відомо, що на мережу "Київстар" скоїли потужну хакерську атаку, що стало причиною масштабного технічного сбою, у результаті якого тимчасово стали недоступні мобільний зв'язок та доступ в інтернет.

"Київстар" залучив правоохоронців і спеціальні держслужби. За попередньою інформацією, персональні дані абонентів не були скомпрометовані. Відновлення роботи мережі очікується орієнтовно о 16.00-17.00 12 грудня.

Тим часом Vodafone повідомив про можливі затримки в роботі через сплеск трафіку на своїх системах, зокрема на системах приймання платежів. Також певні перебої спостерігаються у абонентів Lifecell.

Останні новини України:

Раніше ДТЕК попередив, як вплине збій у "Київстар" на роботу деяких номерів.

Грошову допомогу доведеться повернути - кому і про якіі суми йдеться.

Нові виплати з грудня - хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.