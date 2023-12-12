Под массированную атаку хакеров 12 декабря попал не только "Киевстар", но и monobank.

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о массированной DDoS атаке на банк.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем”, - заявил Олег Гороховский.

Накануне «ПриватБанк» срочно сообщил клиентам, что в связи с перебоями в работе мобильного оператора «Киевстар» некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи.

Ранее стало известно, что на сеть "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку, что стало причиной масштабного технического сбоя, в результате которого временно стали недоступны мобильная связь и доступ в интернет.

"Киевстар" привлек правоохранителей и специальные госслужбы. По предварительной информации, персональные данные абонентов не были скомпрометированы. Возобновление работы сети ожидается ориентировочно в 16:00-17:00 12 декабря.

Между тем Vodafone сообщил о возможных задержках в работе из-за всплеска трафика на своих системах, в частности, на системах приема платежей. Также некоторые перебои наблюдаются у абонентов Lifecell.

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