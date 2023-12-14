Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Об этом специалист поделился в комментарии для "Фабрики новостей"

"То, что тяжелое положение по востоку, так это еще было понятно весной, что мы будем в зиму уходить в оборону по восточному фронту. Ну Сырский же не убежал, генерал на своем месте, выполняет боевые задачи и в течении всего лета он выполнял боевую задачу по улучшению наших позиций по восточному фронту при подготовке к зимнему наступлению россиян с востока", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что украинская армия доходила до высот и дальше их удерживала. В некоторых местах даже отходили обратно, чтобы закрепится на самом удобном месте, чтобы встретить зимой атаки оккупантов. Таким образом Сырский выполнил все установки, чтобы подготовится к будущему наступлению, которое ожидается этой зимой.

При этом соотношение сил на некоторых участках достигает 1 к 5 в пользу россиян. Но соотношение потерь составляет 1 к 8 или даже 1 к 10 на данном направлении. А это главный показатель того, что Сырский все правильно делает. При этом проводятся со стороны ВСУ очень серьезные контратаки, ведь они не так давно ударили по Торскому выступу так, что оккупанты были просто уничтожены на данном участке фронта.

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