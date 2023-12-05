Военный эксперт Роман Свитан рассказал, каков план Америки в заключение войны в Украине. Об этом специалист сообщил в интервью.

Как рассказал эксперт, победа над российской армией является частью стратегии США и вплетена в политическую борьбу в Америке. Таким образом, главная фаза войны планируется завершиться примерно осенью следующего года – перед американскими президентскими выборами. Вероятно, весной нам будет предоставлено достаточное количество истребителей и дальнобойных ракет для выполнения ключевой задачи – освобождения Крыма.

Свитан утверждает, что с помощью авиации и дальнобойных ракет можно освободить аннексированный полуостров в течение трех-четырех месяцев, охватывающий период с июня по август следующего года. После освобождения Крыма освежится и освобождение Донбасса.

Освобождать Донбасс после Крыма будет менее сложно, хотя боевые действия все равно будут продолжаться. В таком случае двигаться к границе станет возможным, что откроет шанс отделить регион от России. Тем не менее, для достижения этой цели, возможно, потребуется вторжение на территорию России, такую ​​как Ростов или Таганрог, для отрезания Донбасса за восточными рубежами или движений по рекам Северский Донец, Дон или Миус. Вероятно, очищение Донбасса состоится, наверное, весной 2025 года.

Как добавляет эксперт, уже в следующем году нас пригласят в НАТО в Вашингтоне. Мы получим возможность заключать двусторонние договоры с 32 странами Североатлантического союза. Сейчас в блоке 31 страна, но к этому времени, полагаю, к блоку присоединится и Швеция. А до 2025 года на саммите в Нидерландах Украину примут в НАТО. Мы должны попасть туда уже с чистыми границами с Россией после уничтожения последнего русского солдата. Приблизительно такой сценарий выдвинут в плане США

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