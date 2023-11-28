Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация на Купянском направлении. Об этом эксперт сообщил в эфире "Фабрики новостей".

"Самое опасное для нас направление. Даже то что сейчас есть жесткие действия в Авдеевке, Марьинки и районе Бахмута, но Купянск это самое опасное направление для Украины. Все из-за того, что у россиян короткое плечо подвоза ресурсов, ведь там сразу идет российская граница", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что россияне размещают склады на своей территории и таким образом оперативно перебрасывают снаряды под Купянск. Украина же получает западное вооружение с ограничением, ведь ВСУ не могут его использовать по территории России. Поэтому данные запасы неприкасаемы на этот момент, пока Украина не сможет производить собственное оружие.

Тем временем оккупанты перебрасывают резервы в Валуйки в неограниченном количестве. Но Украина продолживает сдерживать врага на Купянском направлении, где фронт поделен рекой, что активно используют украинские защитники. Россия тем временем проводит массированные атаки позиций сил обороны, используя авиацию, которая взлетает из ближайших аэродромов. Таким образом время подлета у оккупантов сокращается до нескольких десятков минут, что очень плохо для украинских защитников.

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