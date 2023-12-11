Военный эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Об этом специалист сообщил в эфире 24-го канала.

"Движутся и пытаются выйти на северо-западней Бахмута. То есть, на те высоты, которые мы летом отбивали довольно тяжело, сейчас их становится очень сложно удерживать. У россиян там есть определенное преимущество в силе, в технике и в тех высотах, где они остались. То есть, мы их не выбили до осени с них", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что таким образом из занимаемых высот россияне пытаются идти вперед и выдавить силы обороны на данном направлении. Но Украина сейчас переходит в глухую оборону от активной обороны, поэтому данные действия мы теперь будем видеть постоянно со стороны россиян. Они будут пытаться наступать в зимний период, а он намного хуже летнего, так как ВСУ загнали россиян в невыгодное положение.

Теперь у сил обороны будет стоять новая задача - максимальное уничтожение российской армии. У украинских войск будут отходы, возвращение позиций, но задача основная будет оставаться - уничтожать российскую армию.

А это значит, что в сводках Генштаба должны быть каждый день минимум тысяча невозвратных потерь, среди которых половина будут возращаться в Россию в качестве "белых лад". Именно эта цель стоит на ближайшие три месяца, пока не наступит весна.

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