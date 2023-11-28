Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что Украина восстановит свой морской флот в Черном море. Об этом специалист рассказал в эфире на 24-м канале.

"У СБУ появились серьезные безэкипажные катера, которые они сейчас поставили на промышленное производство. Мы видели их работу в прошлом году по кораблям Черноморского флота России, а в этом году и по Крымскому мосту", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что только сейчас ВСУ удалось отогнать российские корабли из Крыма, а до этого такой возможности не было из-за зерновой сделки. Теперь Украина имеет возможность построить собственный флот в Черном море.

Украина потеряла корабли в начале войны, когда Черноморский флот затопил все украинские судна. Но теперь ВСУ загнали российские корабли в Новороссийск и теперь имеет возможность восстановить свой военный потенциал в Черном море.

А сейчас СБУ уже анонсировала новые удары по Керченскому мосту. После этого оккупанты похвастались, что им удалось перехватить две украинские ракеты С200, которые удалось сбить на подлете к мосту. Поэтому скоро Украина сможет полностью уничтожить сообщение между Крымом и Россией через Азовское море. После этого можно будет говорить о начале возвращения украинского флота в Черном море, который ВСУ сможет разместить в северной части моря.

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