Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила очень экономный и при этом нереально вкусный рецепт домашних колбасок.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусные картофельные колбаски с грудинкой и французской горчицей, а также соус к ним.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

картофель - 0,5 кг

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

грудинка – 150 г

кишка (натуральная оболочка для колбасок)

французская горчица – 1 ст.л

соль, перец, сухой чеснок, паприка

Для соуса:

сметана

чеснок

соевый соус

петрушка

острый соус

соль

перец

Картофель чистим и натираем на большой терке или перебиваем в блендере. Лук и грудку нарезаем маленьким кубиком.

На разогретой сковороде звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выжаривает грудинку, затем добавляет лук и обжаривает его до золотистости, добавляет соль, перец и паприку.

Взбиваем яйцо и добавляем его к тертому картофелю. Сюда же добавляем обжаренную грудинку с луком, горчицу, сухой чеснок, еще соли и перца по вкусу и хорошо все перемешиваем до однородности.

"Промываем кишку, пропускаем через нее воду (или продуваем) и завязываем нитью с одного конца. Начиняем кишку через мясорубку или вручную (лайфхак – обрезанная бутылка). Кишку начиняем не очень плотно (чтобы при варке она не треснула) и завязываем нитью другой конец", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Сначала участница "Мастер Шеф" проваривает колбаски в кипятке 15 минут, а затем 15 минут жарит их на гриле, но можете готовить на собственный вкус – запекать в духовке без предварительного проваривания или жарить на сковороде.

Чтобы приготовить соус к колбаскам, просто смешиваем сметану, измельченный чеснок и укроп, соевый соус, острый соус, добавляем соль, перец и хорошо все вымешиваем.

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