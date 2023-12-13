На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусные картофельные колбаски с грудинкой и французской горчицей, а также соус к ним.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- картофель - 0,5 кг
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- грудинка – 150 г
- кишка (натуральная оболочка для колбасок)
- французская горчица – 1 ст.л
- соль, перец, сухой чеснок, паприка
Для соуса:
- сметана
- чеснок
- соевый соус
- петрушка
- острый соус
- соль
- перец
Картофель чистим и натираем на большой терке или перебиваем в блендере. Лук и грудку нарезаем маленьким кубиком.
На разогретой сковороде звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выжаривает грудинку, затем добавляет лук и обжаривает его до золотистости, добавляет соль, перец и паприку.
Взбиваем яйцо и добавляем его к тертому картофелю. Сюда же добавляем обжаренную грудинку с луком, горчицу, сухой чеснок, еще соли и перца по вкусу и хорошо все перемешиваем до однородности.
"Промываем кишку, пропускаем через нее воду (или продуваем) и завязываем нитью с одного конца. Начиняем кишку через мясорубку или вручную (лайфхак – обрезанная бутылка). Кишку начиняем не очень плотно (чтобы при варке она не треснула) и завязываем нитью другой конец", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Сначала участница "Мастер Шеф" проваривает колбаски в кипятке 15 минут, а затем 15 минут жарит их на гриле, но можете готовить на собственный вкус – запекать в духовке без предварительного проваривания или жарить на сковороде.
Чтобы приготовить соус к колбаскам, просто смешиваем сметану, измельченный чеснок и укроп, соевый соус, острый соус, добавляем соль, перец и хорошо все вымешиваем.
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