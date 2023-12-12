Известный телеведущий Юрий Горбунов показал рецепт шаурмы, которую можно приготовить быстро и из простых продуктов.

Для приготовления блюда, которое Юра Горбунов называет «Мужская шаурма», нужны следующие ингредиенты: 2 яйца, 40 г натертого твердого сыра, полчайной ложки томатов сушеных натертых, нарезанная петрушка, немного соли и черного молотого перца, а также лаваш, масло сливочное, две сосиски, кетчуп, огурец, лук, капуста, сыр для бургеров и соус.

«Готовим удивительное блюдо. Это шаурма», - говорил Юрий Горбунов в эфире «Сніданок з 1+1», готовя шаурму по-домашнему вместе с Егором Гордеевым.

Сначала Юрий Горбунов вбил два яйца в глубокую миску, туда же добавил специи, сушеный помидор в немного твердого сыра, и все перемешал.

Сковороду смазываем сливочным маслом и включаем огонь.

Когда поверхность хорошо нагреется – выливаем омлет.

«Это все должно запечься», – объясняет Юрий Горбунов.

Следующий шаг – берем круглый лаваш, накрываем омлет на сковороде и аккуратно переворачиваем, чтобы омлет оказался на лаваше.

Далее делаем начинку для шаурмы.

Шаурма по-домашнему.

Выкладываем сыр для бургеров, две сосиски, которые можно немного поджарить, немного пошинкованной капусты и лука, нарезанного тоненькими полукольцами, а также кружочки свежего огурца, кетчуп и соус.

Юрий Горбунов и Егор Гордеев использовали соус Тартар.

Следующий шаг в приготовлении шаурмы по рецепту Юрия Горбунова – скручиваем лаваш.

«Разрезаем шаурму на три части», – говорит Юрий Горбунов о последних штрихах в приготовлении блюда.

Шаурма по-домашнему.

Последние новости Украины:

Скандал вокруг "Мастер Шеф" вспыхнул перед финалом.

Также сообщалось, что Илона Гвоздева раскрыла секрет своего борща, который выйдет не как у всех.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская порадовала очень оригинальным рецептом салата.