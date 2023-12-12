Для приготовления блюда, которое Юра Горбунов называет «Мужская шаурма», нужны следующие ингредиенты: 2 яйца, 40 г натертого твердого сыра, полчайной ложки томатов сушеных натертых, нарезанная петрушка, немного соли и черного молотого перца, а также лаваш, масло сливочное, две сосиски, кетчуп, огурец, лук, капуста, сыр для бургеров и соус.
«Готовим удивительное блюдо. Это шаурма», - говорил Юрий Горбунов в эфире «Сніданок з 1+1», готовя шаурму по-домашнему вместе с Егором Гордеевым.
Сначала Юрий Горбунов вбил два яйца в глубокую миску, туда же добавил специи, сушеный помидор в немного твердого сыра, и все перемешал.
Сковороду смазываем сливочным маслом и включаем огонь.
Когда поверхность хорошо нагреется – выливаем омлет.
«Это все должно запечься», – объясняет Юрий Горбунов.
Следующий шаг – берем круглый лаваш, накрываем омлет на сковороде и аккуратно переворачиваем, чтобы омлет оказался на лаваше.
Далее делаем начинку для шаурмы.
Шаурма по-домашнему.
Выкладываем сыр для бургеров, две сосиски, которые можно немного поджарить, немного пошинкованной капусты и лука, нарезанного тоненькими полукольцами, а также кружочки свежего огурца, кетчуп и соус.
Юрий Горбунов и Егор Гордеев использовали соус Тартар.
Следующий шаг в приготовлении шаурмы по рецепту Юрия Горбунова – скручиваем лаваш.
«Разрезаем шаурму на три части», – говорит Юрий Горбунов о последних штрихах в приготовлении блюда.
Шаурма по-домашнему.
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