Победительница шоу "Зважені та щасливі", диетолог-нутрициолог Юлия Науменко поделилась рецептом быстрой закуски для новогоднего стола.

Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить мешочки из блинов с печенью трески.

"Это один из самых простых рецептов для праздничного стола 🌲", – советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Для приготовления этой закуски победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

• блинчики - 5 шт.

• печень трески - 100 г

• тунец в собственном соку - 100 г

• отварное яйцо - 1 шт.

• зеленый лук

• соль, перец

• натуральный йогурт - 50 мл

• горчица - 1 ч.л.

Для начинки звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко просто смешивает печень трески, консервированный тунец и отварное яйцо – удобно перебить все с помощью блендера. Добавляем в эту смесь нарезанный зеленый лук, соль, перец, йогурт, горчицу и хорошо все перемешиваем.

Блинчики вы можете приготовить по любому рецепту. В середину блина выкладываем начинку, складываем вместе края блина и формируем мешочек, завязывая его разрезанным пополам вдоль зеленым лучком.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Зважені та щасливі":

"Как всегда полезно, идеально и вкусно!!!";

"Очень вкусно🔥🔥🔥";

"Обязательно приготовлю на новогодний стол! Если кому-то печень трески кажется слишком жирной, можно взять пате (икра) из трески, также будет очень вкусно".

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