На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить луковники – оладьи из лука.
"После приготовления лук в них становится мягкий и совсем не горький. После дегустации блюда многие даже не понимают, из чего оно приготовлено. Луковники принято подавать к борщу вместо хлеба или просто есть со сметаной", – советует звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- лук – 500 г
- мука – 100 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- немного зеленого лука
- соль и перец
- растительное масло для жарки
Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает кубиком, добавляет соль и перец, разминает и оставляет мариноваться на 15 минут.
Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. В отдельной миске взбиваем яйца.
Когда лук промариновался, выжимаем из него лишний сок. Добавляем к луку взбитые яйца и перемешиваем, затем постепенно добавляем смесь муки с разрыхлителем и хорошо вымешиваем массу. В конце добавляем нарезанный зеленый лучок и снова все перемешиваем.
Жарим луковники до золотистого цвета, обязательно на маленьком огне, чтобы лук успел стать мягким и нежным.
"Подаем луковники со сметаной (я еще пожарила к ним мелкие шкварки) – это нереально вкусно, поэтому искренне рекомендую попробовать", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
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