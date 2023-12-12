На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить луковники – оладьи из лука.

"После приготовления лук в них становится мягкий и совсем не горький. После дегустации блюда многие даже не понимают, из чего оно приготовлено. Луковники принято подавать к борщу вместо хлеба или просто есть со сметаной", – советует звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

лук – 500 г

мука – 100 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч.л.

немного зеленого лука

соль и перец

растительное масло для жарки

Лук звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает кубиком, добавляет соль и перец, разминает и оставляет мариноваться на 15 минут.

Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. В отдельной миске взбиваем яйца.

Когда лук промариновался, выжимаем из него лишний сок. Добавляем к луку взбитые яйца и перемешиваем, затем постепенно добавляем смесь муки с разрыхлителем и хорошо вымешиваем массу. В конце добавляем нарезанный зеленый лучок и снова все перемешиваем.

Жарим луковники до золотистого цвета, обязательно на маленьком огне, чтобы лук успел стать мягким и нежным.

"Подаем луковники со сметаной (я еще пожарила к ним мелкие шкварки) – это нереально вкусно, поэтому искренне рекомендую попробовать", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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