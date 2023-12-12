На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как можно усовершенствовать рецепт ленивых вареников, добавив немного мака и кокосовой стружки. Рецепт очень простой и быстрый, а по вкусу такие ленивые вареники просто божественны.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

кисломолочный творог – 300 г

мука – 4 ст. л.

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст. л.

кокосовая стружка – 1 ст.л.

распаренный мак – 2 ст. л.

щепотка соли

Для подачи:

сметана

сахарная пудра

ягоды (например, клубника и голубика)

Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вилкой разминает творог, добавляет к нему яйцо, муку, сахар, соль и перемешивает все до однородной массы.

Мак заливаем горячим молоком и ставим на плиту на очень малый огонь – мак распарится, из него выйдет горечь.

"Молоко выпарится и останется очень немного его) соответственно тот распаренный мак с молоком добавляете к чему угодно", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Добавляем в творожную массу кокосовую стружку и распаренный мак, снова все хорошо перемешиваем. Формируем шарики и быстро отвариваем их, бросая в немного подсоленную кипящую воду.

Клубнику звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк перебивает блендером до состояния пюре и смешивает его со сматаной. На тарелку выкладываем клубнично-сметанный соус, ленивые вареники и ягоды голубики – и можно наслаждаться.

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