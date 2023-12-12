На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как можно усовершенствовать рецепт ленивых вареников, добавив немного мака и кокосовой стружки. Рецепт очень простой и быстрый, а по вкусу такие ленивые вареники просто божественны.
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- кисломолочный творог – 300 г
- мука – 4 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- кокосовая стружка – 1 ст.л.
- распаренный мак – 2 ст. л.
- щепотка соли
Для подачи:
- сметана
- сахарная пудра
- ягоды (например, клубника и голубика)
Сначала звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вилкой разминает творог, добавляет к нему яйцо, муку, сахар, соль и перемешивает все до однородной массы.
Мак заливаем горячим молоком и ставим на плиту на очень малый огонь – мак распарится, из него выйдет горечь.
"Молоко выпарится и останется очень немного его) соответственно тот распаренный мак с молоком добавляете к чему угодно", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Добавляем в творожную массу кокосовую стружку и распаренный мак, снова все хорошо перемешиваем. Формируем шарики и быстро отвариваем их, бросая в немного подсоленную кипящую воду.
Клубнику звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк перебивает блендером до состояния пюре и смешивает его со сматаной. На тарелку выкладываем клубнично-сметанный соус, ленивые вареники и ягоды голубики – и можно наслаждаться.
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