Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что стоит ожидать на фронте в ближайшее время. Об этом специалист поделился в комментарии Politeka Online.

"Я очень осторожно отношусь к комментариям людей из других стран, которых бесконечно уважаю позицию. Но что касается происходящего на фронте, я доверяю украинским СМИ, военным, Генштабу, пресс-офицерам. Все потому, что я вспоминаю, когда они нам отводили кто две две недели, кто десять", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что при этом сейчас на фронте интенсивность боев очень высокая. Особенно это касается Запорожского и Херсонского направления, где оперативная ситуация сумасшедшая. Это касается Авдеевки и Бахмутского направления, где происходит настоящий ад.

Под Бахмутом сейчас оккупанты активно применяют реактивную артиллерию, снося остатки Клещеевки, где находятся позиции ВСУ. Несмотря на это силы обороны не только остаются на позиция, но и дают отпор оккупантам, отбрасывая их еще дальше.

Как добавляет эксперт, у оккупантов главная задача сейчас пройти в Часов Яр. Все из-за того, что сам Бахмут находится в низине и даже захват трассы на Ростов не дает им преимущества, так как она простреливается. А силы обороны находятся на высотах и обстреливают россиян, которые пытаются наступать в данном регионе.

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