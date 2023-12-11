Войска окупантов ведут наступательные операции на многих участках фронта, пытаясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в России.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло почти сто боевых столкновений.

В частности, на Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Тем временем на Авдеевском направлении украинские воины отбили почти 50 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского.

Около 20 атак отбиты на Марьинском направлении.

Атакует враг и на Купянском направлении – там украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил некоторые подробности относительно ситуации вокруг Авдеевки.

По его словам, продолжаются бои возле Степного и в селе на восточных окраинах.

«Враг там начал буксовать из-за того, что его перегруппировка задерживается. Возле АКХЗ и очистных без изменений. Враг больше не имел дополнительных успехов вблизи последних. За сутки ситуация была немного стабилизирована на некоторое время», - рассказал Мирошников в своем телеграм-канале.

Возле Северного и Первомайского оккупант продолжает штурмы, но, по словам Мирошникова, они были для врага безуспешными.

Также стали известны подробности из-под Бахмута. По словам бойца 210-го отдельного специального батальона "Берлинго", оккупанты пытаются выбить их с позиций и применяют все виды вооружения. Клещеевка остается под контролем ВСУ.

«Хромовое - очень тяжело ребятам, есть к сожалению наши погибшие побратимы. Пытаются выбить ребят на окраинах, побратимы отбились. Подвезли БК, также новые бригады пытаются помогать, но выходит не так, как хотелось», - рассказал «Бахмутский Балу» в своем телеграм-канале.

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