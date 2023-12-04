За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений, оккупанты наступают, «где только могут».

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского», - говорится в новом отчете Генштаба.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что «оккупанты одновременно поперли везде, где могут, а также увеличили численность вооруженных сил на 170к».

«Но это будет весной. Чтобы не проводить еще один этап всеобщей мобилизации. Многие средства оккупанты также бросили в ИПСО и левых/правых радикалов в ЕС, которые нам очень гадят экономику и логистику в такой ответственный момент», - отметил Мирошников в своем телеграм-канале.

По словам корреспондента, "это все не случайность".

«Это целенаправленное желание нас уничтожить или хотя бы посадить за стол "переговоров" относительно капитуляции и признанию оккупированных территорий. Не получится», – заверил Мирошников.

Добавим, что в ночь на 4 декабря противник атаковал 23 ударными БпЛА «Shahed-136/131» с мыса Чауда – оккупированный Крым и управляемой авиационной ракетой – с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

«Противовоздушная оборона работала в по меньшей мере 9 областях Украины», - рассказали в Воздушных силах Украины.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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