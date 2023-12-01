Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення, пише Politeka.net.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області,

«Українські воїни відбили 24 атаки», - повідомили в Генштабі, додаючи, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков розповів деякі подробиці боїв за Бахмут.

Так, за його словами в Богданівці, що зіхідніше Бахмута, ворога немає.

«Вони намагалися прорватися малими групами, але були у підсумку знищені. Дзвіночок неприємний, але очікуваний. Надалі 100% намагатимуться прорватися у село», - розповів Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

Військовий кореспондент також зазначив, що зараз українська оборона у цьому населеному пункті стійка, але невідомо, наскільки довго вони зможуть її тримати. Адже в російських загарбників ресурсів ще вистачає.

Додамо, що на Бахмутському напрямку окупанти використовують власні підрозділи як приманку. Про це розповів пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, своїх людей ворог не шкодує.

«… Ми спостерігали, як ворог використовував свої підрозділи як приманку. Тобто вони виманювали наші сили на себе. Після того, як наші хлопці заходили на ворожі позиції, противник починав застосовувати артилерію. Тобто росіяни навмисно знищували своїх вояків, щоб завдати удару по ЗСУ", - розповів Калашніков.

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