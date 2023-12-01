Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, пишет Politeka.net.

В частности, на Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области,

«Украинские воины отбили 24 атаки», - сообщили в Генштабе, добавляя, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал некоторые подробности боев за Бахмут.





Так, по его словам, в Богдановке, что восточнее Бахмута, врага нет.

«Они пытались прорваться малыми группами, но были в итоге уничтожены. Колокольчик неприятный, но ожидаемый. В дальнейшем 100% будут пытаться прорваться в село», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

Военный корреспондент также отметил, что сейчас украинская оборона в этом населенном пункте устойчива, но неизвестно, как долго они смогут ее держать. Ведь у российских захватчиков ресурсов еще хватает.

Добавим, что на Бахмутском направлении оккупанты используют собственные подразделения как приманку. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, своих людей враг не жалеет.

«…Мы наблюдали, как враг использовал свои подразделения как приманку. То есть, они выманивали наши силы на себя. После того, как наши ребята заходили на неприятельские позиции, противник начинал применять артиллерию. То есть россияне намеренно уничтожали своих воинов, чтобы нанести удар по ВСУ», - рассказал Калашников.

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