По словам пресс-офицера 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, российские оккупанты постоянно применяют артиллерию, управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, пишет Politeka.net.
«Кроме того, противник пытается штурмовать небольшими группами, потому что погода нестабильна и преимущественно дождливая, поэтому это пехота без поддержки тяжелой техники», - отметил пресс-офицер в эфире телеканала «Эспрессо».
Кроме того, россияне получили пополнение, причем в десантных подразделениях, ведут очень активные действия на южном и северном флангах.
По сравнению с летним периодом, говорит Калашников, россияне стали еще активнее. Отчасти причиной является то, что они получили так называемое "элитное" подкрепление.
"Россияне были более неуверены в себе, а здесь они недавно получили резервы, пополнения в боевой технике. Они считают, что могут добиться результатов, поэтому они очень активны. Также они усилены элитными подразделениями – десантно-штурмовыми и воздушно-десантными войсками», – рассказал Калашников.
По словам пресс-офицера, враг постоянно пытается наносить ВСУ контрудары.
«Причем они более активны, чем были летом. Поэтому бои продолжаются тяжелее», – рассказал пресс-офицер.
Также Калашников отметил, что позиции в течение дня могут переходить из рук в руки несколько раз.
Тем временем в сети появилось фото новогодней елки в 6 км от Бахмута.
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