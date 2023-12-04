Як повідомили в Генштабі ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагаєтсья оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського», - йдеться у новому звіті Генштаба.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков зазначає, що «окупанти одночасно поперли всюди, де можуть, а також збільшили чисельність збройних сил на 170к».

«Але то буде весною. Щоб не проводити ще один етап загальної мобілізації. Багато коштів окупанти також кинули в ІПСО та лівих/правих радикалів у ЄС, які нам дуже паскудять економіку та логістику у такий відповідальний момент», - зазначив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За словами кореспондента, «це все не випадковість».

«Це цілеспрямоване бажання нас знищити або хоча б посадити за стіл "перемовин" щодо капітуляції та визнання окупованих територій. Не вийде», - запевнив Мірошніков.

Додамо, що у ніч на 4 грудня противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України», - розповіли в Повітряних силах України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Останні новини України:

Боєць ЗСУ попередив про нову підлість ворога.

"Нам треба витримати" - скільки ще триватиме наступ РФ і до чого готуватися у 2024-му.

Окупанти прориваютсья у ще один населений пункт.