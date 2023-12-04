Как сообщают аналитики Института изучения войны, штурмуя Авдеевку, российские оккупанты открыли два дополнительных направления наступления на промзону - юго-восточнее Авдеевки и с Спартака (4 км к югу от Авдеевки), чтобы отвлекать ВСУ.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. Так, на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клищиевки и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении воины ВСУ отбили более 20 атак врага в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

«На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак», - говорится в новой сводке Генштаба.

На Купянском направлении украинские защитники отбили почти 10 атак врага в районах Синьковки, а на Лиманском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районе Серебрянского лесничества.

Тем рвеменем военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что на Бахмутском направлении особенно тяжело в районе Хромового.

«Продолжается битва за поселок. Не менее тяжело в районах Клещеевки, Андреевки, Богдановки, в направлении Яковлевки. Авдеевский - самая тяжелая ситуация между Степным и АКХЗ», - сообщил корреспондент в своем телеграм-канале.

На Купянском и Лиманском направлениях, по его словам, враг давит в направлении Тернов, Торского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Синьковки, Макеевки и Кисловки.

«Тупо по всей операционной зоне. Трудно, но враг почти не имел успехов. Марьинский – врагу удалось захватить руины еще нескольких домов. Но до полного контроля над городом им еще очень далеко», - заверил Богдан Мирошников.

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