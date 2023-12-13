Военный эксперт Роман Костенко, рассказал, что сейчас происходит на фронте. Об этом эксперт рассказал в комментарии для "Фабрики новостей".

"Если говорить за весь фронт, то нет такого, что инициатива полностью на стороне россиян. Можно говорить об отдельных направлениях, но с моей точки зрения сейчас на большинстве направлениях оккупанты перехватили огневую инициативу", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это значит, что у оккупантов больше снарядов для артиллерии, реактивной артиллерии и других боеприпасов. При помощи них россияне пытаются наносить нам удары и на некоторых участках фронта это у них выходит.

Но при этом ВСУ сохраняют инициативу на южном направлении. На Лиманском, Купянском и Авдеевском направлении силы обороны находятся в плотной обороне. Там россияне задают темп боев, а защитникам приходится отбиваться от врага.

Тем временем на Авдеевском направлении оккупанты пытаются выдавить силы обороны из коксохима. Если это произойдет, то ВСУ придется принимать решение по выводу украинских войск из города, чтобы не попасть в окружение. Там одна из самых сложных ситуаций на всей линии фронта на тактическом уровне.

На стратегическом уровне сложная ситуация остается на Купянско-Лиманском направлении. Если в Авдеевке главное успеть вывести войска, то там россияне смогут развивать наступление в случаи успеха.

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