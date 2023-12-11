Появилась новая информация о последствиях новой ракетной атаки на столицу, а также "Шахедов" в Николаевскую область.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины в Киеве, падение обломков зафиксировано в Дарницком районе города.

По словам спасателей, по одному адресу обломки ракеты упали на открытую территорию, но обошлось без пожара.

По другому адресу взрывной волной повреждены окна частного дома.

Еще по одному адресу, в результате падения обломка, поврежден забор и выбиты стекла.

«Обнаружены 3 пострадавших, мужчина с резаными ранами нижних конечностей и 2 женщин с острой реакцией на стресс, от госпитализации отказались. По другому адресу также был обнаружен человек с острой реакцией на стресс», - рассказали спасатели, опубликовав также грустные кадры из мест падения обломков.

На них можно увидеть, что дома разрушены.

Ранее в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 11 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» и баллистическими ракетами.

Все вражеские беспилотники были уничтожены, большинство – в Николаевской области.

По Киевщине оккупанты ударили восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области России.

«Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр», – сообщили защитники неба над Украиной.

В свою очередь Силы обороны юга сообщают о последствиях ночной вражеской атаки БпЛА "Shahed-131/136" в Николаевской области.

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